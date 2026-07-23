Жительница Кузбасса отдала 1,7 млн рублей за «букет цветов»

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске 64-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, лишившись 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Аферисты использовали уже известную, но все еще эффективную схему обмана. Пенсионерке позвонил неизвестный, который сообщил о якобы оформленной на ее имя доставке цветов. Для «получения букета» он убедил женщину продиктовать СМС-код. Сразу после этого ей пришло уведомление о взломе личного кабинета на портале «Госуслуг». Затем в дело вступила лжесотрудница банка, которая убедила жертву перевести все свои сбережения на «безопасный счет», чтобы якобы предотвратить хищение. Несмотря на то, что женщина знала о подобных схемах из СМИ, она обналичила все свои накопления и перевела деньги на указанные реквизиты. Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальная санкция по которой составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.