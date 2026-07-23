В Кузбассе открылось библиотечное пространство «КнигоТворец» за 3,6 млн рублей

Фото: пресс-служба АПК.

В Калтане в преддверии Дня города открылось полностью модернизированное библиотечное пространство «КнигоТворец». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Новая точка притяжения для читателей и творческих жителей появилась на базе Центральной библиотеки благодаря реализации нацпроекта «Семья», инициированного по решению Президента России Владимира Путина.

В 2025 году библиотека стала победителем конкурсного отбора и получила грант в размере 3,6 миллиона рублей за свою практику по развитию литературно-поэтического творчества. На эти средства в абонементе и читальном зале провели косметический ремонт, установили современную мебель и обновили книжный фонд, добавив 1 170 новых изданий. Библиотека расширила свои технические возможности, получив компьютеры, интерактивную панель и собственную мини-типографию.

В обновленных интерьерах созданы комфортные зоны для работы, чтения, проведения мастер-классов и встреч. Здесь продолжит работу 17-летний литературно-поэтический клуб «Родник», который сможет организовывать встречи с известными авторами и даже издавать первые сборники молодых поэтов.

В текущем году в Кузбассе на модернизацию учреждений культуры в рамках нацпроекта выделено 57,7 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.