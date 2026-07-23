Сэкономил на автошколе: в Кузбассе поймали мужчину с поддельным документом

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске сотрудники Госавтоинспекции задержали 37-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

При проверке документов полицейские выяснили, что права, предъявленные водителем Toyota Corolla, принадлежат другому человеку. Медицинское освидетельствование подтвердило значительное превышение допустимого уровня алкоголя.

Экспертиза показала, что водительское удостоверение является фальшивкой. Мужчина признался, что в сентябре прошлого года заказал документ в одном из мессенджеров за 40 000 рублей, чтобы не тратить время на обучение в автошколе. Автомобилем он управлял без ведома родственницы.

За пьяное вождение без прав суд назначил ему 10 суток административного ареста, а также было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов, которая предусматривает до одного года лишения свободы.

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