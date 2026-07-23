В Кемерове прокуратура защитила малый бизнес, отменив штраф таможни

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Кемеровская транспортная прокуратура защитила права субъекта малого предпринимательства, добившись замены административного штрафа на предупреждение. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Кузбасса с заявлением об оспаривании постановления таможенного органа. Таможня назначила штраф в 50 000 рублей индивидуальному предпринимателю - экспортеру Западной Сибири, за нарушение запретов на ввоз или вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). Однако, по мнению прокуратуры, таможенный орган не учел, что это было первое административное правонарушение предпринимателя, и не применил положения КоАП РФ о возможности замены штрафа на предупреждение.

Суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и изменил постановление таможни, заменив административный штраф на предупреждение.

В прокуратуре отметили, что работа по укреплению законности в сфере административной ответственности для бизнеса будет продолжена.

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