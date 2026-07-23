В Кузбассе Ростехнадзор частично остановил работы на восьми шахтах

Фото: архив "КП". Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе на прошедшей неделе Ростехнадзор частично приостановил работы сразу на восьми шахтах региона. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Наиболее серьезные нарушения обнаружили на одной из шахт, где на 90 суток запрещено нахождение людей в выработках и остановлены все работы. Причиной стало отсутствие проектной документации и согласованного плана развития горных работ на текущий год. На другом предприятии на семь суток приостановили фланговый водоотлив из-за проблем с системой орошения и пылеподавления.

Также на пять суток Ростехнадзор остановил ведение подготовительной выработки еще на одной шахте - там отсутствовал свободный проход и травмировался сотрудник. Еще на четыре дня прекратили выемку угля из лавы на шахтоучастке из-за превышения допустимой концентрации метана.

Кроме того, на четырех других предприятиях работы также временно приостановлены, а материалы проверок переданы на рассмотрение в суд.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.