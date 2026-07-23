Росгвардейцы Кузбасса успели предотвратить беду за считаные минуты

Фото: Росгвардия Кузбасса.

В Анжеро-Судженске предотвратили трагедию, вовремя придя на помощь 30-летнему местному жителю. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Тревогу забила родственница мужчины: она позвонила в экстренные службы, всерьез обеспокоенная его состоянием.

Экипаж прибыл по указанному адресу уже через несколько минут. Когда специалисты обеспечили доступ в квартиру, росгвардейцы обнаружили мужчину в опасном для жизни положении. Стражи правопорядка мгновенно оценили обстановку, пресекли опасные действия горожанина и обеспечили его безопасность до приезда врачей. Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.