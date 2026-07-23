Обиделся на отказ: в Кузбассе задержали мужчину, разгромившего терминал на автовокзале

Фото: Росгвардия Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком задержали 42-летнего горожанина, который в порыве гнева повредил оборудование на местном автовокзале. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

История началась с того, что мужчина планировал уехать в Новокузнецк, но у него не оказалось с собой паспорта. Получив закономерный отказ в поездке, несостоявшийся пассажир устроил скандал. Разъяренный мужчина сорвал злость на платежном терминале: он умышленно ударил аппарат о пол, после чего скрылся.

Однако на следующий день дебошир снова появился на автовокзале. Работники сразу узнали обидчика и нажали кнопку экстренного вызова.

Прибывший экипаж Росгвардии задержал подозреваемого и передал его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. К этому моменту сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.