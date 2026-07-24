Более 3 600 семей в Кузбассе улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

Фото: архив "КП".

В первой половине 2026 года более 3 600 кузбасских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря средствам материнского капитала. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Специалисты фонда напомнили, что с 2025 года средства маткапитала разрешено направлять на строительство индивидуального жилья по договору подряда с использованием безопасных счетов эскроу. Если стройка отменится и договор расторгнут, банк вернет деньги обратно в СФР, а владелец сертификата сможет распорядиться ими снова.

Всего же сертификат позволяет купить готовую квартиру или дом, внести первый взнос по ипотеке, заняться реконструкцией таунхауса или построить жилье самостоятельно.

Подать заявление на использование электронного сертификата можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе фонда или напрямую в банке при оформлении жилищного кредита.

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