Скрылся и бросил раненого ребенка: в Кузбассе задержали злостного нарушителя ПДД без прав

Фото: полиция Кузбасса.

В Кемеровском округе сотрудники полиции задержали 47-летнего водителя-бесправника, который устроил жесткое ДТП и скрылся, бросив раненого ребенка. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Авария произошла поздним вечером на разъезде Буреничево в районе поселка Ясногорский. Вотель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и протаранил питбайк, за рулем которого сидел 14-летний подросток. Виновник аварии не стал вызывать скорую помощь и полицию, а просто уехал. Пострадавшего мальчика госпитализировали с переломами обеих костей голени.

Полицейские быстро нашли побитую «семерку» у одного из подъездов в Ясногорском и задержали водителя - жителя Тяжинского округа. Выяснилось, что его права давно просрочены, сама машина снята с учета, а система дорожного контроля «Паутина» зафиксировала, что за последние два месяца он неоднократно выезжал на дорогу.

На мужчину составили девять административных протоколов со штрафами на общую сумму 83 800 рублей, также ему грозит до 15 суток ареста за побег с места ДТП. Наказание понесет и отец пострадавшего подростка: за передачу питбайка сыну без прав его оштрафовали на 30 000 рублей. Оба транспортных средства отправлены на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.