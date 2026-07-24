В Кузбассе энергетиков оштрафовали на 124 тысячи рублей за несчастный случай

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершилось расследование тяжелого несчастного случая, в результате которого инженер по ремонту получил серьезную травму позвоночника. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Кузбасса.

Инцидент произошел во время перемещения 200-килограммового статора электродвигателя. Работник пытался вручную перетащить тяжелое оборудование через порог с помощью деревянной палки в качестве рычага. В результате опасного маневра мужчина получил закрытый компрессионный перелом позвонка.

Комиссия ведомства установила, что на предприятии отсутствовала утвержденная технологическая карта с подробным описанием безопасного процесса перемещения таких грузов. Кроме того, руководство не обеспечило механизацию тяжелых работ, заставив бригаду действовать вручную.

Как пояснил заместитель руководителя кузбасской инспекции труда Валерий Бучнев, по закону работодатель обязан разрабатывать жесткие инструкции по безопасности и исключать ручной перенос тяжестей. За допущенные нарушения ГРЭС и ответственное должностное лицо оштрафовали в общей сложности на 124 тысячи рублей.

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