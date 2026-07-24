Рабочий упал с крыши кемеровского завода и получил тяжелые травмы

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове на территории завода произошел несчастный случай: бетонщик упал с высоты во время проведения ремонтных работ. Об этом рассказали в Инспекции труда Кузбасса.

Мужчина занимался ремонтом кровли здания и сорвался вниз с высоты более 2,3 метра. В результате падения на пол рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Ведомство инициировало проверку на предприятии. В ходе расследования предстоит детально выяснить, что именно привело к ЧП - неосторожность самого бетонщика или игнорирование правил безопасности со стороны работодателя, включая возможное отсутствие необходимой организационно-технической документации для высотных работ.

По результатам проверки инспекторы примут соответствующие меры реагирования.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.