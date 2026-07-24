Рабочий упал с крыши кемеровского завода и получил тяжелые травмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кемерове на территории завода произошел несчастный случай: бетонщик упал с высоты во время проведения ремонтных работ. Об этом рассказали в Инспекции труда Кузбасса.
Мужчина занимался ремонтом кровли здания и сорвался вниз с высоты более 2,3 метра. В результате падения на пол рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Ведомство инициировало проверку на предприятии. В ходе расследования предстоит детально выяснить, что именно привело к ЧП - неосторожность самого бетонщика или игнорирование правил безопасности со стороны работодателя, включая возможное отсутствие необходимой организационно-технической документации для высотных работ.
По результатам проверки инспекторы примут соответствующие меры реагирования.
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