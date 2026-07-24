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НовостиОбщество24 июля 2026 7:18

Жителей кузбасского города предупредили о плановых отключениях ТВ и радио

В Ленинске-Кузнецком на следующей неделе временно отключат телевидение и радио
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ленинска-Кузнецкого предупредили о временных перебоях в вещании телевидения и радио на следующей неделе. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В городе пройдут плановые профилактические работы. С 28 по 31 июля, ежедневно с 10.00 до 17.00 по местному времени, в эфире могут пропадать каналы из бесплатных пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также трансляции станций «Радио России» и «Наше Радио».

Специалисты РТРС также отметили, что в случае плохой погоды некоторые работы на высоте могут перенести на другое время или вовсе отменить.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.