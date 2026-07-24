В Кузбассе за полгода объемы ввода жилья сократились на 16%

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года в Кузбассе ввели в эксплуатацию 262,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 16,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные публикует Кемеровостат.

Эксперты ведомства связывают этот спад с сокращением объемов строительства многоквартирных домов и общей экономической ситуацией в регионе.

Тем не менее частное домостроение в области показывает стабильный рост: на долю индивидуальных домов, построенных самими кузбассовцами, пришлось 213,6 тысячи «квадратов» - это на 4,1% больше, чем в первой половине прошлого года. Для сравнения, за весь 2025 год в регионе сдали 918,8 тысячи квадратных метров жилья.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.