В Кузбассе пустили под прессы 25 канистр алкоголя

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В Мариинском округе перед судом предстал 38-летний житель Новосибирской области, которого задержали на кузбасской трассе с крупной партией нелегального алкоголя. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Сотрудники полиции остановили для проверки грузовик DAF XF. Во время осмотра в кузове обнаружили 25 пластиковых пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью крепостью около 39% без обязательной маркировки. Общий объем изъятого контрафакта составил 125 литров.

Поскольку перевозка немаркированного алкоголя в таком количестве запрещена, на водителя завели административное дело. В итоге суд назначил сибиряку штраф в размере 7 500 рублей, а всю партию нелегального спиртного постановил уничтожить.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.