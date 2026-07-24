В кузбасских вузах отремонтируют общежития и обновят учебные лаборатории

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры региональных высших учебных заведений.

В области активно модернизируют лаборатории, приводят в порядок аудитории и общежития, а также обустраивают комфортные зоны отдыха для студентов. Серьезный вклад в эту работу вносят крупнейшие промышленные предприятия региона.

В качестве яркого примера глава региона привел новокузнецкий СибГИУ: там уже приобрели оборудование для Инжинирингового центра и виртуальные тренажеры для металлургов, также оснастили Архитектурно-строительный институт, а еще одна компания поставит технику для тяжелых лабораторий.

Помимо частных инвестиций, власти активно задействуют бюджетное финансирование. Так, в КузГТУ капитально отремонтируют учебный корпус и общежитие №5, в КемГМУ обновят студенческий корпус в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а в КемГУ ремонт общежития №7 уже успешно завершен.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.