Прокуроры помогли вернуть кузбассовцам более 600 млн рублей долгов по зарплате

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В прокуратуре Кузбасса под председательством руководителя ведомства Александра Блошкина состоялось заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За шесть месяцев в регионе выявили 41 тысячу нарушений закона. Благодаря вмешательству прокуроров были восстановлены права более 13 тысяч кузбассовцев, включая 149 участников спецоперации и членов их семей. К различным видам ответственности привлекли свыше девять тысяч нарушителей, а в суды направили полторы тысячи исков.

За полгода ведомство добилось погашения долгов по зарплате на сумму более 600 миллионов рублей, а также выплаты 320 миллионов рублей долга публичных заказчиков перед бизнесом. Свыше 600 детей-сирот получили благоустроенное жилье, а общая преступность в регионе снизилась на 13,8%.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.