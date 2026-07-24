Кемеровская торговая сеть в два раза ускорила выпуск кондитерских изделий

Фото: администрация Кемерова.

Крупная кемеровская торговая сеть смогла в два раза сократить время изготовления тортов и на 27% увеличить ежечасную выработку продукции на каждого сотрудника. Об этом сообщили в администрации города.

Таких результатов кондитерский цех достиг благодаря участию в федеральной программе «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Внедрение бережливых технологий помогло решить более 30 производственных проблем. На складе сырья настроили адресное хранение ингредиентов под конкретную смену, что на 20% ускорило сборку рецептурных компонентов. В самом цехе упорядочили хранение инвентаря и редких добавок, сократив время их поиска.

Кроме того, в кондитерском отделении переставили бисквиторезательную машину, выстроив максимально удобный путь движения заготовок и исключив лишнюю ручную переноску. Следующим шагом компании станет ускорение процесса упаковки готовых десертов.

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