Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 29 по 30 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов региона с 29 по 30 июля 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

29 июля можно связаться с Андреем Брижаком - министром угольной промышленности Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 58-21-08 (с 15.00 до 17.00).

30 июля жители Кузбасса могут задать вопросы Ольге Казаченко - председателю комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса. Она будет доступна по телефону 8 (3842) 36-53-30 с 14.00 до 16.00. Также можно задать вопросы Татьяне Ярополовой - начальнику главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса. Она доступна по телефону: 8 (3842) 36-43-17 с 15.00 до 17.00.

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