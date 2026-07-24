Врач-невролог рассказал, как защититься от деменции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде врач-невролог Владислав Мастеров из городской поликлиники №2 предупредил о серьезных рисках для мозга. По его словам, социальная изоляция может увеличить риск деменции на 50-60%. Это сравнимо с вредом от курения или недостатка физической активности. Об этом сообщают «Городские вести».

Мастеров подчеркнул, что мозг - динамичная система с нейропластичностью. Это свойство позволяет создавать новые нейронные связи и формировать когнитивный резерв. Такой буфер помогает компенсировать возрастные изменения и поддерживать функции мозга.

Клинические рекомендации выделяют умственную и социальную активность как основные немедикаментозные способы профилактики деменции. Рутинные действия не дают нужного эффекта. Также социальное общение - это сложная когнитивная нагрузка. Диалог требует мгновенной обработки информации и эмпатии.

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