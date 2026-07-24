Дороги, заброшенный амфитеатр и субботники: Дмитрий Анисимов встретился с активистами в Кедровке

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов провел рабочую встречу с активистами территориального общественного самоуправления в Кедровке. Обсудить насущные проблемы и поделиться своими идеями пришли также жители Промышленновского и Петровки. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.

Одним из ключевых вопросов встречи стал ремонт дорог - как асфальтированных улиц, так и проездов в частном секторе. Мэр предложил горожанам совместно составить приоритетный список участков, которые требуют обновления в первую очередь, чтобы оперативно включить их в план работ.

Также прозвучало предложение от активистов из Греческой деревни: они хотят восстановить когда-то популярный, а теперь полностью разрушенный амфитеатр. Дмитрий Анисимов одобрил идею и пообещал взять проект в работу, а жители вызвались самостоятельно заняться озеленением и разбить там клумбы.

Кроме того, прямо во время встречи мэр отреагировал на жалобу мамы одного из учеников школы №96 о заросшей и замусоренной тропинке к учебному заведению. Глава города лично выехал на место и поручил коммунальным службам оперативно убрать мусор и обрезать ветки, а в перспективе проложить здесь полноценный и безопасный тротуар.

Решать локальные проблемы в Кедровке планируют в том числе на совместных субботниках жителей и городских служб. Подобные встречи мэр пообещал продолжить и в других районах областного центра. Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.