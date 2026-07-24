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НовостиЧто происходит24 июля 2026 10:42

Сначала топор, теперь пистолет: в Новокузнецке поймали серийного дворового хулигана

Стрельба во дворе обойдется новокузнечанину в 105 тысяч рублей и новый арест
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: полиция Кузбасса.

Фото: полиция Кузбасса.

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 40-летнего местного жителя, который устроил стрельбу прямо во дворе жилого дома на улице Ленина. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

О вооруженном мужчине в дежурную часть сообщила напуганная горожанка, а видео с места происшествия быстро разлетелось по социальным сетям. На место тут же выехал экипаж Росгвардии, который задержал нарушителя.

Стражи порядка быстро выяснили, что перед ними «старый знакомый» - тот самый дебошир, который всего пару дней назад получил сутки ареста за то, что бегал по двору с топором и распылял газовый баллончик. На этот раз нетрезвый новокузнечанин дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета, на который у него вообще не было разрешения. Свои действия задержанный объяснить не смог, а проходить тест на алкоголь отказался.

Полицейские изъяли оружие и составили на мужчину протоколы за стрельбу в неположенном месте и ношение оружия в состоянии опьянения. Теперь ему грозят штрафы на сумму 105 тысяч рублей с конфискацией пистолета и патронов. Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции суд уже отправил нарушителя под арест на пять суток.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.