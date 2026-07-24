Кузбассовца без страховки наказали рублем и лишением прав

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения подозрительного автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования на улице Горького инспекторы остановили легковушку «Лада Приора», за рулем которой находился 40-летний местный житель с явными признаками опьянения. Проверка на алкотестере показала, что мужчина абсолютно трезв. Однако его поведение вызывало сильные сомнения у сотрудников полиции, поэтому они предложили водителю проехать в больницу, чтобы провериться на наркотическое опьянение. Мужчина ехать к медикам наотрез отказался.

В отношении автомобилиста составили протокол за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования. За это нарушение ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Саму «Ладу» полицейские отправили на штрафстоянку. Вдобавок выяснилось, что у водителя не было полиса ОСАГО, за что ему выписали еще один штраф - на 800 рублей.

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