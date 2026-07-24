В кузбасском городе отремонтировали подъезды после проверки ГЖИ

Фото: ГЖИ Кузбасса.

Жители дома № 41 на проспекте Строителей в Прокопьевске обратились в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса с жалобой на бездействие управляющей компании в вопросе ремонта подъездов. Об этом рассказали в региональном ведомстве.

Дом обслуживает ООО «УК ЖХ». Специалисты ГЖИ провели проверку и обнаружили, что в подъездах повреждена штукатурка и краска на стенах и перекрытиях.

За ненадлежащее содержание общего имущества управляющую компанию привлекли к административной ответственности. УК также выдали предписание устранить нарушения в установленный срок. Управляющая компания выполнила все работы в установленный срок.

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