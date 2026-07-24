Кража на 250 тысяч рублей: в Кемерове поймали работника строительной фирмы

В Кемерове задержали работника строительной компании за кражу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в полицию обратился сотрудник строительной компании. Он рассказал о краже лома цветного металла с территории предприятия. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали 47-летнего работника компании, ранее судимого за кражи и разбои. Злоумышленник знал, где хранятся бухты с медным кабелем. Он отрубил фрагмент около 100 метров и спрятал его. В течение нескольких дней мужчина частями вывозил похищенное на такси и сдавал в пункт приема металлолома.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.