Новокузнечанина задержали за кражу электровелосипеда у курьера

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Новокузнецке 19-летний сотрудник службы доставки обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный похитил арендованный им для работы электровелосипед. Ущерба составил более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что курьер приехал по адресу доставки, но не смог завести электровелосипед, так как аккумулятор разрядился. Он оставил его во дворе, планируя забрать позже, но когда вернулся, велосипеда не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали 21-летний парня. Оказалось, что он похитил электровелосипед и спрятал его в гараже, чтобы использовать в личных целях.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские изъяли похищенное имущество. После проведения всех необходимых следственных действий электровелосипед вернут законному владельцу.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.