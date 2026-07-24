Более 14,5 тысячи жителей Кузбасса получат благотворительный уголь.

Традиционная областная акция по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем продолжается в Кузбассе. В этом году более 14,5 тысячи кузбассовцев получат по четыре тонны топлива бесплатно. Всего угольные компании Кузбасса планируют предоставить свыше 58 тысяч тонн угля.

Акция охватит все муниципальные образования региона и продлится до октября 2026 года. Бесплатный уголь уже начали отгружать в Калтане, Березовском, Киселевске, Крапивинском, Кемеровском, Беловском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Мариинском, Промышленновском муниципальных округах. На данный момент 1869 получателям доставили 7,5 тысячи тонн угля.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.