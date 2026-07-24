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НовостиОбщество24 июля 2026 14:21

Более 14,5 тысячи жителей Кузбасса получат благотворительный уголь

Более 14,5 тысячи кузбассовцев в этом году получат благотворительный уголь
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Более 14,5 тысячи жителей Кузбасса получат благотворительный уголь.

Более 14,5 тысячи жителей Кузбасса получат благотворительный уголь.

Традиционная областная акция по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем продолжается в Кузбассе. В этом году более 14,5 тысячи кузбассовцев получат по четыре тонны топлива бесплатно. Всего угольные компании Кузбасса планируют предоставить свыше 58 тысяч тонн угля.

Акция охватит все муниципальные образования региона и продлится до октября 2026 года. Бесплатный уголь уже начали отгружать в Калтане, Березовском, Киселевске, Крапивинском, Кемеровском, Беловском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Мариинском, Промышленновском муниципальных округах. На данный момент 1869 получателям доставили 7,5 тысячи тонн угля.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.