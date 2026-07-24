Более 600 любителей бега из 12 регионов съехались в Кузбасс на фестиваль.

В Шерегеше стартовал традиционный спортивный фестиваль «Геш Ран Фест». Он проводится с 2019 года при поддержке правительства Кузбасса и ежегодно собирает бегунов со всей страны. В этом году участие принимают более 600 спортсменов из 12 регионов. Часть маршрутов проходит по современной трассе, построенной в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по инициативе президента России Владимира Путина.

Илья Середюк отметил, что развитие инфраструктуры туризма и спорта позволяет принимать гостей из разных регионов. Уже сейчас они приезжают в Кузбасс, чтобы увидеть масштабные спортивные события, познакомиться с культурой, насладиться природой и отдохнуть.

Программа фестиваля рассчитана на два дня. В нее входят различные виды забегов, включая соревнования по пересеченной местности и шоссейные дистанции. Сегодня пройдут детские забеги на 500 и 1000 метров, а также карнавальный забег FUN RUN.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.