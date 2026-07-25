В Кузбассе задержали дебошира, повредившего дверь квартиры возлюбленной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который повредил входную дверь квартиры своей 31-летней сожительницы. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Экипаж Росгвардии прибыл на проспект 50 лет Комсомола по сообщению о ночном происшествии. Заявительница описала подозреваемого, и вскоре правоохранители задержали 34-летнего жителя с явными признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина пришел к сожительнице после употребления алкоголя, чтобы выяснить отношения. Однако женщина не впустила его, и тогда он начал бить по двери руками и ногами, повредив ее. Кроме того, возможно, он пытался поджечь дверь с помощью газового баллона. Испуганная горожанка была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства инцидента выясняются, и по результатам проверки будет принято законное решение.

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