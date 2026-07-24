Погода в Кузбассе 25 июля 2026 года: до +27 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 25 июля 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 25 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни. Местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днем ожидается +22…+27 градусов. Ветер обещают северо-западный, 3–8 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду.

Погода в Кемерове 25 июля 2026 года

В субботу, 25 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +14…+16 градусов. Днем будет +24…+26 градусов. Ветер обещают северо-западный, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 25 июля 2026 года

В субботу, 25 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +22 градусов. Ветер обещают северо-западный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова, а еще в Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку.