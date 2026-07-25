Спрос на каско в Кемеровской области вырос на 17% по итогам первого полугодия 2026-го

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По данным СберСтрахования, в первом полугодии кемеровские автовладельцы оформили в компании на 17% больше таких полисов, чем за январь–июнь прошлого года. Самой страхуемой маркой за этот период стал китайский Haval — на бренд пришлось 16% от всех полисов каско для легковых автомобилей, оформленных в первом полугодии 2026 года в Кемеровской области. Второе место заняла отечественная Lada (12%), следом идут Geely (10%), а замыкают пятёрку лидеров Chery и Toyota (по 7%). Структура топ-5 марок по итогам первого полугодия 2025 года выглядела иначе: лидерами были Haval и Lada (по 14%), третье место занимал Geely (10%), далее следовали Chery (10%) и Changan (7%).

В целом по стране за 6 месяцев водители заключили в компании более 35 тыс. договоров добровольного автострахования. Чаще всего страховали отечественную LADA — на неё пришлось 13% от всех полисов каско, оформленных за этот период. Второе место по количеству заключённых договоров занимает китайский Haval (9%). Следом идут также марки из Поднебесной: Geely (7%) и Chery (6%) и Changan (5%).

Чаще остальных полисы на свои автомобили всё также продолжают оформлять водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключенных в январе-июне 2026 года), Санкт-Петербурга (12%) и Московской области (11%).

По данным сервиса СберАвто, входящего в экосистему Сбера для автолюбителей, в первом полугодии 2026 года самыми востребованными моделями автомобилей с пробегом стали Lada Granta (650 тыс. рублей; здесь и далее — медианный чек на покупку автомобиля через СберАвто в первом полугодии 2026 года), Kia Rio (820 тыс. рублей), Hyundai Solaris (840 тыс. рублей), Ford Focus (650 тыс. рублей), Lada Vesta (1 млн рублей), Volkswagen Polo (900 тыс. рублей), Skoda Octavia (920 тыс. рублей), Toyota Camry (1,4 млн рублей), Kia Ceed (900 тыс. рублей) и Opel Astra (600 тыс. рублей). Медианный чек на покупку автомобиля с пробегом через СберАвто за этот период составил 800 тыс. рублей.

Что касается новых автомобилей, то по данным сервиса, в первом полугодии 2026 года на китайские марки пришлось 67% всех онлайн-продаж на платформе СберАвто, российские бренды заняли 27% сделок. Среди наиболее популярных моделей — Jetour Dashing (2,1 млн рублей; здесь и далее — медианный чек на покупку автомобиля через СберАвто в первом полугодии 2026 года), Lada Granta (1,13 млн рублей), Lada Niva (1,35 млн рублей), Solaris HC (2,4 млн рублей), Tenet T7 (2,55 млн рублей), Lada Vesta (1,83 млн рублей), Lada Largus (1,75 млн рублей), Lada Iskra (1,6 млн рублей), Tenet T4 (2,15 млн рублей) и Jetour T1 (3,95 млн рублей). Медианный чек на покупку нового автомобиля онлайн составил 2,1 млн рублей.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Оформляя полис каско, водитель хочет получить гарантию, что в непредвиденной ситуации сможет восстановить автомобиль без лишних нервов, расходов и в кратчайшие сроки. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать процесс оказания поддержки проще для человека. Не так давно мы запустили новый формат урегулирования — при ДТП водителю достаточно сделать всего один звонок в страховую, чтобы получить направление в автосервис. То есть в стрессовой ситуации мы не требуем от клиентов сбора бумаг и справок, а просто помогаем. Таким образом, после оформления происшествия водитель сразу может обратиться на станцию ремонта и уже потом в спокойной обстановке вернуться к документам и формальным процедурам».

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка:

«Даже водитель с большим стажем и аккуратной манерой езды не застрахован от неожиданностей на дороге. Авария, повреждения на парковке, последствия непогоды или действий других людей нередко оборачиваются серьёзными расходами на ремонт. Поэтому всё больше автовладельцев стремятся заранее обезопасить себя от подобных трат. Показательно, что в первом полугодии средняя выплата по каско в Кемеровской области составила 135 тысяч рублей — это почти в 3 раза больше средней стоимости полиса. Для многих это возможность восстановить автомобиль, не изымая значительную сумму из личных сбережений».

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