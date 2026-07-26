Кардиологи Кузбасса рассказали о смертельной опасности осложнений диабета

Фото: архив "КП". Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Сахарный диабет остается одним из самых опасных хронических заболеваний в мире. Как объяснили специалисты Кузбасского кардиодиспансера, при этой болезни из-за нехватки инсулина или потери чувствительности клеток к нему в крови постоянно держится высокий уровень глюкозы. Это постепенно разрушает кровеносные сосуды, что в несколько раз увеличивает риски инфаркта, инсульта, тяжелых поражений почек, нервной системы и даже слепоты из-за катаракты.

Около 90% всех заболевших страдают диабетом второго типа, который развивается из-за инсулинорезистентности. Врачи подчеркивают, что этой формы болезни можно избежать с помощью грамотной профилактики, если знать факторы риска. К ним относятся лишний вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, возраст старше 45 лет, а также случаи диабета у близких родственников.

Если диабет первого типа полностью предотвратить нельзя, то скорректировать риски по второму типу под силу каждому человеку благодаря изменению повседневных привычек.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана кузбассовцев.