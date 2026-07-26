Камера очевидца помогла автоинспекторам Кузбасса поймать дорожного лихача

Фото: полиция Кузбасса.

В Прокопьевске опасный маневр на дороге обернулся для местного автомобилиста крупным штрафом. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Помощь в поимке лихача сотрудникам полиции оказал неравнодушный очевидец. Участник проекта «Мобильный патруль» прислал видеозапись, на которой отчетливо видно, как водитель автомобиля Toyota Corolla совершает обгон через сплошную линию разметки прямо возле остановки общественного транспорта «Перекресток».

Изучив видеоматериалы, автоинспекторы оперативно установили личность владельца иномарки. В отношении нарушителя составили административный протокол за выезд на полосу встречного движения. По решению суда водителю назначили штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана кузбассовцев.