От Мариинска до Междуреченска: кузбассовцев приглашают в поездки по родному краю

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе набирает обороты новый семейный туристический проект «Дружим городами», созданный для того, чтобы помочь жителям лучше узнать и полюбить свой родной край. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Илья Середюк.

Все маршруты составлены так, чтобы поездка была увлекательной для каждого члена семьи. На сегодняшний день в проекте участвуют девять кузбасских муниципалитетов, а найти все готовые предложения и спланировать поездку можно на региональном портале «Визит Кузбасс».

Первые путешественники уже успели оценить новые маршруты и поделиться эмоциями. Так, семья Лихачевых из Новокузнецка провела незабываемые каникулы в Междуреченске, кемеровчане Сергей и Светлана Третьяковы прониклись атмосферой старинного купеческого Мариинска, а семья Бут отправилась в тур по самым живописным уголкам Гурьевского округа.

По словам главы региона, в скором времени проект расширится - свой уникальный тур выходного дня подготовит абсолютно каждый кузбасский муниципалитет. Власти уверены, что такие мини-путешествия заинтересуют не только местных жителей, но и привлекут туристов со всей страны.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана кузбассовцев.