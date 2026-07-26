Токсиколог из Кузбасса развеял мифы о пользе безалкогольного пива для спортсменов

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время среди любителей здорового образа жизни набирает популярность тренд на употребление безалкогольного пива после тренировок - блогеры и маркетологи пытаются позиционировать его как полезный изотоник. Однако главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов призывает не верить подобным мифам и относиться к напитку исключительно как к гастрономическому удовольствию, а не как к спортивному питанию.

Специалист пояснил, что безалкогольное пиво не способно восполнить потери организма после физических нагрузок. В нем практически отсутствуют ионы натрия и хлора, которые выводятся вместе с потом и необходимы для восстановления водно-солевого баланса. Кроме того, витамины содержатся в нем лишь в микродозах и быстро разрушаются при хранении, а многие производители щедро добавляют в напиток сахар.

Константин Сиворонов предупредил, что такое пиво категорически не рекомендуется употреблять людям с алкогольной зависимостью (из-за риска срыва), а также пациентам с заболеваниями почек, диабетом и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

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