Упал с добычи: в Новокузнецке задержали вора, который разбился на угнанном велосипеде

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке перед судом предстанет 51-летний местный житель, который угнал чужой велосипед, но не смог далеко уехать из-за сильного опьянения. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В мае этого года в дежурную часть обратилась 45-летняя горожанка, рассказавшая о пропаже велосипеда стоимостью пять тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленник приметил оставленный без присмотра и противоугонного троса транспорт возле одного из подъездов. Мужчина сел на велосипед и поехал, однако из-за выпитого алкоголя быстро потерял равновесие и сильно упал.

Очевидцы падения, не подозревавшие о краже, вызвали травмированному наезднику скорую помощь. В этот момент на улице оказался сотрудник уголовного розыска. Оперативник обратил внимание на лежавшего мужчину, лицо которого идеально совпадало со свежей ориентировкой по похищению велосипеда. Подозреваемого задержали прямо во время медицинского осмотра.

Сейчас расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено, материалы направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный велосипед полицейские уже вернули законной владелице.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще в Кузбассе запустили семейные туристические маршруты по проекту «Дружим городами».