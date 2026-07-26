Погода в Кузбассе 27 июля 2026 года: грозы, град и до +27 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 27 июля 2026 года ожидается теплая летняя погода, однако в ряде территорий возможны грозы, сильные дожди и даже град. По данным синоптиков, ночью по области температура составит +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточным 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами возможны сильные дожди и град. Ночью и утром местами прогнозируются туманы.

Погода в Кемерове 27 июля 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и местами грозу. Ночью и утром возможен туман.

Погода в Новокузнецке 27 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается около +17 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. По прогнозу, ночью сохранится облачная погода, днем будет пасмурно. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым: ночью западо-северо-западного направления около 1 метра в секунду, днем северо-восточного направления до 1 метра в секунду.

Пожароопасность остается минимальной

По прогнозу, показатель горимости 27 июля 2026 года составит первый класс, что соответствует низкому уровню пожарной опасности.

Тем не менее жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность во время грозы, избегать открытых пространств и не укрываться под отдельно стоящими деревьями во время непогоды.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще в Кузбассе запустили семейные туристические маршруты по проекту «Дружим городами».