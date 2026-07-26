Погода в Кузбассе 27 июля 2026 года: грозы, град и до +27 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Кузбассе 27 июля 2026 года ожидается теплая летняя погода, однако в ряде территорий возможны грозы, сильные дожди и даже град. По данным синоптиков, ночью по области температура составит +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет северо-восточным 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами возможны сильные дожди и град. Ночью и утром местами прогнозируются туманы.
В Кемерове ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и местами грозу. Ночью и утром возможен туман.
В Новокузнецке ночью ожидается около +17 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. По прогнозу, ночью сохранится облачная погода, днем будет пасмурно. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым: ночью западо-северо-западного направления около 1 метра в секунду, днем северо-восточного направления до 1 метра в секунду.
По прогнозу, показатель горимости 27 июля 2026 года составит первый класс, что соответствует низкому уровню пожарной опасности.
Тем не менее жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность во время грозы, избегать открытых пространств и не укрываться под отдельно стоящими деревьями во время непогоды.
Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей, а еще в Кузбассе запустили семейные туристические маршруты по проекту «Дружим городами».