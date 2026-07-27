Кемеровчанин решил показать прохожим лишнее и попал под арест

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На бульваре Строителей в Кемерове разыгралась эротическая сцена, однако случайные зрители творческий порыв не оценили. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

18-летняя студентка обратилась в полицию с жалобой на пожилого «джентльмена», который решил устроить прохожим сеанс шоковой терапии и во всей красе продемонстрировал свои интимные части тела.

Оперативники уголовного розыска быстро прервали это выступление и доставили артиста в отдел. Нарушителем оказался 61-летний местный житель. Зачем он это сделал, мужчина объяснить стражам порядка так и не смог.

В итоге полицейские составили протокол о мелком хулиганстве, а суд назначил 14 суток административного ареста. Ближайшие две недели эксгибиционисту придется провести в куда более скромных и закрытых декорациях.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще в Кузбассе началась приемка школ к новому учебному году.