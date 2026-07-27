В Новокузнецке произошел ночной пожар площадью более 120 квадратных метров

Фото: МЧС Кузбасса.

В Куйбышевском районе Новокузнецка этой ночью тушили серьезный пожар. Об этом рассказали в МЧС Кузбасса.

На улице Дунайской загорелись частный жилой дом и баня. Огонь распространился стремительно: в результате происшествия баня была уничтожена полностью, а у жилого дома частично обрушилась крыша. Общая площадь возгорания составила 124 квадратных метра. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал.

На месте ЧП работали 18 спасателей и пять единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще в Кузбассе началась приемка школ к новому учебному году.