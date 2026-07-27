ГЖИ Кузбасса наказала недобросовестные управляющие компании на 330 тысяч рублей

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Госжилинспекция Кузбасса поделилась результатами своей работы за неделю с 20 по 24 июня.

Инспекторы ведомства проверили состояние 343 многоквартирных домов в регионе и обнаружили 32 нарушения. По итогам этих проверок специалисты составили 17 административных протоколов, а также выписали 42 предписания и предостережения коммунальщикам. Общая сумма штрафов за недочеты превысила 330 тысяч рублей.

Кроме того, ГЖИ провела аудит лицензий: 35 управляющих компаний получили одобрение на изменения в реестре, а двум организациям в их заявках было отказано.

Всего же с начала года инспекторы ведомства зафиксировали уже более 2 230 нарушений в работе кузбасских УК.

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