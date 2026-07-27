Несколько кузбассовцев получили спецмашины после производственных травм

Фото: Отделение Соцфонда по Кузбассу.

Новые возможности для мобильности получили 12 жителей Кузбасса, которые ранее пострадали на производстве. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

Им вручили новые автомобили марки «АвтоВАЗ», адаптированные под их индивидуальные физические особенности. Такой транспорт выдается раз в семь лет в рамках программы медицинской и социальной реабилитации. Заместитель управляющего региональным Отделением СФР Михаил Окунев пояснил, что фонд также ежеквартально компенсирует владельцам часть расходов на бензин и текущее обслуживание, а раз в семь лет оплачивает капитальный ремонт машины.

Одним из обладателей нового авто стал Александр Зыков из поселка Итатский. Он получил машину впервые и признался, что для него это прежде всего независимость - теперь можно без проблем ездить по делам и в гости к родственникам.

Чтобы получить такой автомобиль, необходимо пройти медико-социальную экспертизу и подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентской службе СФР. Всего в 2026 году фонд планирует выдать жителям Кузбасса более 50 спецмашин.

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