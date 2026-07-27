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НовостиЧто происходит27 июля 2026 8:37

Директора УК в Кузбассе оштрафовали на 100 тысяч рублей за грязный подъезд

В Ленинске-Кузнецком коммунальщики привели в порядок многоэтажку после вмешательства прокуратуры
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком привели в порядок подъезд многоквартирного дома в переулке Крупинина, который долгое время оставался без должного ухода. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Местная жительница обратилась с этой проблемой напрямую к руководителю регионального ведомства во время личного приема. Прокурорская проверка подтвердила, что управляющая компания забросила общедомовое имущество: стены и потолки в подъезде были грязными, а штукатурка и краска давно облупились.

В итоге прокурор города внес руководству компании представление, а ее директора оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. После этого коммунальщики оперативно провели ремонт, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще в Кузбассе началась приемка школ к новому учебному году.