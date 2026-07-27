Прибрался в чужом кармане: в Кемерове главу мусорной компании подозревают в крупном мошенничестве

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове под следствие попал 48-летний руководитель предприятия, работающего в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Преступную схему вскрыли оперативники регионального УФСБ совместно с борцами с экономическими преступлениями.

По версии следствия, с 2021-го по 2025 год директор оформлял фиктивные документы на уборку мусора силами подконтрольной ему фирмы. Деньги за «работу» исправно переводились на счета, но саму уборку никто не проводил. Таким способом подозреваемый вывел и потратил на личные нужды более 10 миллионов рублей.

Расследование продолжается, и теперь коммунальщику грозит до 10 лет лишения свободы.

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