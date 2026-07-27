«Игры Титанов» прошли как углеродно-нейтральное мероприятие.

По итогам объединенной Спартакиады «Игры Титанов», состоявшейся в начале июля 2026 года в Кемерове, выполнен комплексный расчет углеродного следа мероприятия и обеспечена его полная компенсация. Таким образом, крупнейшее городское спортивное событие стало одним из первых подобных проектов, реализованных в углеродно-нейтральном статусе.

«Игры Титанов» собрали в Кемерове более 1,5 тысячи участников из 15 регионов России и Республики Казахстан. В течение двух дней сотрудники Сибирской угольной энергетической компании, СГК и «ЕвроХим» соревновались в восьми видах спорта, а болельщики поддерживали свои команды на трибунах.

Расчет углеродного следа выполнен в соответствии с международным стандартом: учитываются авиаперелеты участников, использование наземного транспорта, проживание в гостиницах, а также сопутствующая продукция, выпущенная специально для Спартакиады. Объем выбросов составил 355 тонн CO -эквивалента. Их компенсация обеспечена за счет списания углеродных единиц, полученных в результате реализации климатических проектов партнера Фонда Мельниченко - Сибирской генерирующей компании (СГК). Углеродные единицы были получены СГК по итогам проектов модернизации систем теплоснабжения в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях и зачтены в Национальном реестре углеродных единиц в пользу соорганизатора игр - «СУЭК-Кузбасс».

Генеральный директор Фонда Мельниченко, директор по кадровой и социальной политике «АИМ Менеджмент» Татьяна Журавлева:

«Экологическая повестка уже вышла за рамки промышленного производства и сегодня касается в том числе организации крупных общественных мероприятий. "Игры Титанов" показали, что спортивный праздник федерального масштаба можно провести с полной компенсацией углеродного следа. Для нас это возможность не только снизить климатическое воздействие, но и показать участникам, что ответственное отношение к окружающей среде складывается из множества практических решений».

Этот год для «Игр Титанов» стал особенным: промышленная группа АИМ отмечает свое 25-летие. В честь юбилея Спартакиада впервые прошла в объединенном формате, собрав на одной площадке сотрудников трех крупнейших промышленных компаний страны - Сибирской угольной энергетической компании, СГК и «ЕвроХим». Игры включали соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, дартсу, перетягиванию каната и выполнению нормативов комплекса ГТО. Также участников ждала насыщенная программа вне спортивных площадок. Для гостей работали интерактивные зоны, творческие площадки, мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей. Это сделало «Игры Титанов» настоящим городским праздником, объединившим жителей и спортсменов из разных регионов.

Церемонию открытия посетил губернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк. Приветствуя участников, глава региона отметил:

«Этот спортивный проект - важный пример того, как социально ответственный бизнес меняет настроение людей, открывает для них новые перспективы развития. За четыре года турнир перестал быть только лишь корпоративным событием, он оказывает весомое влияние на развитие спорта - и не только в Кузбассе, но и в стране в целом, и даже за рубежом. “Игры Титанов” стали важным дополнением системы поддержки физкультуры и спорта, которую мы создали и продолжаем развивать в регионе».

«Игры Титанов» в этом году посетили такие заслуженные спортсмены, как: