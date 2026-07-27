Погода в Кузбассе 28 июля 2026 года: ливни, грозы и до +27 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 28 июля 2026 года сохранится теплая погода, однако жителей региона вновь ждут дожди и грозы. В отдельных районах осадки будут сильными, а местами возможны туманы.

По данным синоптиков, ночью по области ожидается +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет северным: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах возможны сильные дожди. Днем также прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди и грозы. В отдельных районах возможны туманы.

Погода в Кемерове 28 июля 2026 года

В областной столице ночью температура воздуха составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер северный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Погода в Новокузнецке 28 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.