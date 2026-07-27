Сегодня вечером на Советском в Кемерове перекроют реверсивную полосу

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня вечером кемеровским автомобилистам придется скорректировать свои привычные маршруты. Об этом предупредили в городской администрации.

С 17.00 до 18.30 на проспекте Советском будет временно отключено реверсивное движение. Данная мера необходима для проведения срочных аварийных работ прямо на проезжей части Университетского моста.

Водителей убедительно просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать правила движения и планировать свой маршрут через центр города заблаговременно, чтобы не терять время в пробках.

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