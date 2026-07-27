Автобус Киселевск - Прокопьевск начнет останавливаться в новом месте

Фото: минтранс Кузбасса.

С 27 июля в Прокопьевске изменилась схема движения пригородного автобусного маршрута №115 Киселевск - Прокопьевск. Об этом сообщили в минтрансе Кузбасса.

По просьбам местных властей в черте города введена дополнительная остановка «Детская поликлиника».

Это нововведение призвано повысить качество транспортного обслуживания и сделать поездку до медицинского учреждения более быстрой и удобной для родителей с детьми.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.