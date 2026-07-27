Врач-токсиколог из Кузбасса развенчал мифы о пользе внутривенного омоложения

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов призвал жителей региона настороженно относиться к популярным коммерческим капельницам для «омоложения», «детокса» и повышения энергии.

Специалист подробно объяснил, почему модные процедуры с красивыми названиями вроде «Золушка», «Белоснежка» или «Коктейль Майерса», могут быть не только бесполезны, но и опасны. По словам токсиколога, у современной науки нет никаких доказательств того, что внутривенное введение глутатиона, витамина C или NAD+ действительно омолаживает здоровых людей. Напротив, любая инвазивная процедура несет серьезные риски: от воспаления вен и аллергических реакций до нарушения сердечного ритма и повреждения почек.

Доктор напомнил, что настоящие медицинские капельницы назначает исключительно врач при реальной угрозе здоровью, а универсального «детокса» от абстрактных токсинов просто не существует.

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