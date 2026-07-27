Берега малых рек в Кузбассе станут чище благодаря угольщикам

Фото: пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

Сотрудники угольной компании «Кузбассразрезуголь» присоединились Всероссийской акции по уборке водоемов «Вода России». Горняки очистили от бытового и природного мусора берега притоков Томи - рек Чесноковка и Большая Промышленная в Кемеровском муниципальном округе.

Волонтеры угольной компании прошли более 3 километров и убрали сухие ветки, поваленные в реку деревья и бытовые отходы. В общей сложности было собрано и отсортировано 120 кг мусора, который направили на переработку и утилизацию.

«Ответственное отношение к окружающей среде - один из ключевых принципов деятельности УК «Кузбассразрезуголь», который разделяют и наши сотрудники. Их участие в экологических акциях в территориях нашего присутствия уже стало частью корпоративной культуры, и ежегодно все больше горняков вместе с семьями присоединяются к нашим экологическим инициативам», - отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Денис Фадеев.

Всероссийская акция «Вода России» является одной из крупнейших экологических инициатив в стране и проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». УК «Кузбассразрезуголь» принимает в ней участие ежегодно и проводит мероприятия по очистке берегов малых рек, расположенных в горняцких городах и поселках.

В этом году в ходе экологических субботников в преддверии Дня Шахтера работники угольной компании очистят более 70 километров на берегах 12 малых рек Кузбасса в Беловском, Крапивинском, Прокопьевском и Новокузнецком муниципальных округах.