Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+23°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 10:51

В Кузбассе 26 июля зарегистрировали более 60 новых семей

64 пары заключили брак в особенный день 26 июля
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе воскресный день 26 июля стал по-настоящему праздничным для десятков влюбленных. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

В эту красивую дату в регионе было зарегистрировано 64 брака. Несмотря на то, что воскресенье традиционно является выходным днем для большинства госучреждений, сотрудники органов ЗАГС вышли на работу, чтобы помочь молодоженам осуществить их мечту и начать семейную жизнь в особенный день.

В ведомстве поздравили новобрачных и пожелали, чтобы магия красивых чисел принесла их семьям долгие годы счастья.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.