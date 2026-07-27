В Кузбассе 26 июля зарегистрировали более 60 новых семей

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе воскресный день 26 июля стал по-настоящему праздничным для десятков влюбленных. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

В эту красивую дату в регионе было зарегистрировано 64 брака. Несмотря на то, что воскресенье традиционно является выходным днем для большинства госучреждений, сотрудники органов ЗАГС вышли на работу, чтобы помочь молодоженам осуществить их мечту и начать семейную жизнь в особенный день.

В ведомстве поздравили новобрачных и пожелали, чтобы магия красивых чисел принесла их семьям долгие годы счастья.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.