В Кемерове поймали незадачливого похитителя дорогого парфюма

Фото: Росгвардия Кузбасса.

Курьезный случай произошел в одном из парфюмерных магазинов на проспекте Ленина в Кемерове. Об этом сообщили вРосгвардии Кузбасса.

Местный житель решил обновить свой парфюмерный гардероб абсолютно бесплатно. 50-летний мужчина приметил на полке два дорогих флакона общей стоимостью более 13 тысяч рублей. Один из них он незаметно припрятал в карман, второй просто оставил в руках и преспокойно прошел мимо кассы.

Однако на этом история не закончилась. Спустя некоторое время любитель приятных ароматов зачем-то вернулся в тот же самый магазин. Внимательный продавец сразу узнал недавнего визитера и нажал тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину. Сами духи вернуть не удалось: по словам задержанного, добычу он случайно разбил по дороге. Теперь во всех деталях этой странной кражи будут разбираться сотрудники полиции, которым передали незадачливого горожанина.

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